Xbox Cloud Gaming : plusieurs jeux prennent désormais en charge le clavier et la souris

C’était une promesse vieille de deux ans : certains jeux du service de cloud Xbox Cloud Gaming (intégré à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate) sont désormais compatibles avec le clavier et la souris ! Cette compatibilité s’étend à la quasi totalité des plateformes qui font tourner le service de cloud (consoles Xbox, navigateurs Edge ou Chrome, application Xbox pour PC Windows). Pour l’instant, cette mise à jour est uniquement destinée aux membres Xbox Insiders, et seuls quelques jeux sont pris en charge. Il subsiste aussi quelques bugs, que Microsoft assume sans problème. La firme de Redmond prévient ainsi qu’avec certains titres, les éléments de l’interface utilisateur du contrôleur s’afficheront sur l’écran alors même que le jeu est bien compatible avec le combo clavier/souris. Rien de bien grave sachant que cette nouveauté est pour l’instant au stade de la « preview » et n’est pas encore déployée pour tous les utilisateurs.

Voici donc la liste complète des jeux qui fonctionnent en mode souris et clavier sur Xbox Cloud Gaming :