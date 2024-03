La Fédération française de football (FFF) a été piratée : 1,5 million de données concernées

Place à un nouveau piratage massif, qui concerne cette fois la Fédération française de football (FFF) avec 1,5 million de données qui ont été collectées par les hackers. Ce hack fait suit à ceux de France Travail et des complémentaires de santé.

« La Fédération Française de Football (FFF) a été victime d’une attaque informatique qui a conduit à l’exfiltration de données à caractère personnel », indique le site Cybermalveillance du gouvernement. Toutes les personnes concernées par ce piratage seront prévenues individuellement de la collecte de leurs données par des pirates. Aussi, la FFF a déposé plainte, tout comme elle a signalé l’incident auprès de la CNIL.

Il y a donc 1,5 million de données collectées, mais que retrouve-t-on exactement ? Cela regroupe le nom, prénom, genre, lieu de naissance, nationalité, représentant légal pour les mineurs, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de licencié et club. « Seules des données relatives aux demandes de licences des saisons 2022-2023 et 2023-2024 sont susceptibles d’être affectées. Les mots de passe, coordonnées bancaires, données médicales et photographies d’identité ne sont en revanche pas concernés », assure le communiqué.

Une enquête préliminaire diligentée sur les instructions de la section J3 du parquet de Paris est ouverte à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris pour les infractions d’atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données, collecte frauduleuse de données à caractère personnel et recel de bien provenant d’un délit.

Le communiqué ne fait pas état du nombre de 1,5 million, mais le parquet de Paris a dévoilé la donnée auprès de BFMTV.