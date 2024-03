Le PlayStation Network est en rade depuis plusieurs heures

Depuis quelques heures, le PlayStation Network est en rade, et pas qu’un peu puisque la page d’état de service de Sony est toute rouge de honte. Les joueurs qui tentent de lancer un mode en ligne se retrouvent généralement avec les messages suivants : « Une erreur de communication avec le PlayStation Network s’est produite. » ou bien encore « Une erreur de communication avec le PlayStation Network s’est produite. »

Sony lance aussi des bordées de messages indiquant tout ce qui pourrait ne pas fonctionner normalement :

« Vous pourriez avoir des difficultés à vous connecter ou à créer un compte pour le PlayStation Network. »

« Vous pourriez avoir des difficultés à lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. »

« Vous pourriez avoir des difficultés à obtenir du contenu PlayStation Video. »

« Vous pourriez avoir des difficultés à obtenir des produits sur le PlayStation Store. »

« Vous pourriez avoir des difficultés à obtenir des produits sur PlayStation Direct. »

Bref, la situation est pleine de « difficultés », même si des joueurs PlayStation affirment de leur côté ne pas avoir rencontré de problèmes lors de leurs parties en ligne. On notera que ce type de soucis n’est une première pour le PSN, qui a déjà connu son lot de pannes et de failles. Gageons que les ingénieurs de PlayStation sont à pied d’oeuvre pour que tout revienne à la normale le plus vite possible…