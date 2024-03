Captain America et Black Panther s’affrontent dans la bande-annonce du jeu vidéo Marvel

Marvel 1943 : Rise of Hydra, un nouveau Marvel, a dévoilé sa bande-annonce aujourd’hui et le rendu visuel est assez impressionnant. C’est l’occasion de voir Captain America et Black Panther s’affronter.

La bande-annonce de Marvel 1943 : Rise of Hydra a été dévoilée lors de la conférence State of Unreal d’Epic Games, montrant les graphismes du jeu, qui bénéficient de la dernière itération de l’Unreal Engine 5. Le trailer a également permis d’en savoir plus sur le cadre du jeu et sur les quatre personnages jouables : le jeune Steve Rogers, alias Captain America ; Azzuri, Black Panther de l’époque de la Seconde Guerre mondiale et grand-père de T’Challa ; Gabriel Jones, un soldat américain membre des Howling Commandos ; et Nanali, une espionne wakandaise. L’histoire se déroule à Paris en 1943.

Marvel 1943 : Rise of Hydra sera le premier jeu de Skydance New Media, dirigé par Amy Hennig, ancienne directrice créative de la saga Uncharted et du jeu Star Wars inachevé de Visceral Games, et Julian Beak, vétéran d’Electronic Arts. Le studio a annoncé son projet Marvel en 2021 comme étant « un jeu d’action-aventure à grand spectacle, axé sur la narration et présentant une histoire et une vision totalement originales de l’univers Marvel ». Skydance New Media développe également un jeu Star Wars.

Le jeu Marvel sera disponible dans le courant de 2025. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.