Rebel Moon 2 – L’Entailleuse : une bande-annonce avec de l’action pour la suite du film de Zack Snyder

Netflix a mis en ligne la bande-annonce de Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse, qui se veut la suite du film de Zack Snyder. La première partie, Enfant du feu, avait vu le jour le 22 décembre dernier.

La bande-annonce s’ouvre sur une scène d’action très dramatique où la musique rythme le carnage comme dans un jeu vidéo. Nous voyons également Titus (joué par Djimon Hounsou) faire un discours vibrant, le robot Jimmy abattre des ennemis, et des combats intenses au corps à corps dans des tranchées.

« La saga épique de Kora et des guerriers qui ont survécu se poursuit dans REBEL MOON – PARTIE 2 : L’ENTAILLEUSE. Prêts à tout sacrifier, ils se battent aux côtés des courageux habitants de Veldt, défendant un village autrefois paisible devenu la nouvelle patrie de ceux dont la terre natale a été envahie par le Monde-Mère. À la veille de la bataille, combattantes et combattants doivent affronter les vérités de leur propre passé, chacun révélant les raisons de sa lutte. Alors que les forces du Royaume s’abattent sur la rébellion naissante, des liens indestructibles se forment, des héros apparaissent, et des légendes se forgent », peut-on lire dans le synopsis officiel.

La première partie a reçu des critiques globalement mitigées. Sur AlloCiné par exemple, la note du public est de 2,5 sur 5. Sur Rotten Tomatoes, le taux de satisfaction est de 58% pour le public. Zack Snyder va donc devoir réussi à faire mieux avec la suite.

Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse sera disponible en streaming sur Netflix le 19 avril.