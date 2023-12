Rebel Moon : malgré des critiques mitigées, le film de Zack Snyder est un énorme succès pour Netflix

C’est peu dire que le dernier Zack Snyder ne fait pas l’unanimité des critiques, comme d’habitude pourrait-on dire. Rebel Moon est le premier opus d’ une saga de S.F qui brasse large et ne cache pas ses multiples inspirations, de Star-Wars en passant par Terminator et bien d’autres influences encore. Bien supérieur à Army of the Dead, qui était déjà une production Netflix, Rebel Moon casse cette fois la baraque, le grand public ayant préféré suivre son flair que les avis des critiques (pour ce que vaut l’avis d’un influenceurs ceux YouTube de toute façon…).

Le 18 décembre, Rebel Moon – Part One: A Child of Fire (Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu) s’installait à la première place du classement des films les plus visionnés sur Netflix, avec 23,9 millions de vues. D’une façon plus générale, le film termine dans le top 10 des plus gros succès Netflix dans pas moins de 93 pays différents, et notamment sur le continent américain, en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rebel Moon occupe la pole position dans des dizaines de pays, et confirme ainsi le pari gagnant de Netflix. Derrière le rouleau compresseur de Snyder, on trouve Leave the World Behind, le conte apocalyptique avec Julia Roberts en vedette (19,7 millions de vues) et une myriade de films pour enfants, période de fêtes oblige.

Pour rappel, Rebel Moon – Part One: A Child of Fire raconte les évènements qui surviennent « sur la lune Veldt, une colonie reculée aux frontières de la galaxie. Une petite communauté de fermiers reçoit la visite de l’amiral Atticus Noble, chef des armées du Monde-Mère et bras droit de Balisarius. Bien vite, les pacifiques habitants de Veldt découvrent la cruauté et la brutalité de leurs visiteurs; ils décident d’envoyer Kora, une habitante recluse récemment arrivée sur la lune, afin de rassembler une équipe de combattants pour repousser l’amiral et ses troupes… »

Succès oblige, Rebel Moon – Part Two : The Scargiver arrivera sur Netflix le 19 avril 2024.