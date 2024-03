Le CEO de Hertz démissionne après l’échec de la location de VE

La note a été longue à payer : suite à l’epic fail de Hertz lors du changement de stratégie vers les VE, le CEO Stephen Scherr a pris la décision de démissionner de son poste. Ce dernier sera remplacé par l’ancien COO de la division robotaxi Cruise de GM, Gil West, qui rejoint du même coup le conseil d’administration de Hertz. Pour rappel, Hertz s’était lancé dans la location de véhicules électriques en 2021, à peine un an après avoir évité de peu la faillite totale. Cette nouvelle stratégie se soldera par un échec financier monumental malgré l’acquisition de 60 000 VE des constructeurs Polestar, GM et bien sûr Tesla (malgré un petit accroc de la part de l’américain).

La location de VE s’est soldée par un enchaînement de problèmes

Entre une communication désastreuse (Hertz avait déclaré que les Tesla étaient coûteuses à réparer et que les locataires de VE ne les appréciaient pas beaucoup) et la réduction du prix de certains modèles Tesla entrainant mécaniquement une baisse des valeurs de revente, l’orientation « VE » avait déjà pris un mauvais départ. La mise au rebut du tiers de la flotte de VE et l’augmentation des frais de réparation entraîneront au final un coût de charge de 245 millions de dollars qui débouchera sur la plus grande perte trimestrielle de Hertz, et cela peu de temps après que l’entreprise de location ait senti le vent du boulet en 2019-2020.

Gil West sera t-il plus en capacité de sortir le groupe de l’ornière ? Pas sûr : West avait pris la porte de Cruise après un événement tragique, soit un piéton trainé sur plusieurs dizaines de mètres par un véhicule Cruise lors d’un accrochage avec une autre voiture. Cruise avait été accusé de cacher des preuves de cet accident.