ClimateGPT : l’IA qui connait tout sur le réchauffement climatique

Il fallait bien que cela arrive.La Fondation Endowment for Climate Intelligence (ECI) a développé ClimateGPT, une nouvelle IA spécialisée dans le réchauffement climatique. L’objectif de cette IA n’est pas de répondre à un quizz sur le sujet du réchauffement climatique (elle le pourrait certainement), mais bien d’épauler les scientifiques ou les décideurs politiques qui tentent de mettre au point des stratégies de lutte contre le réchauffement climatique. Fonctionnelle depuis quelques jours, ClimateGPT a été formée avec près de dix milliards de pages Web et plusieurs millions d’articles scientifiques, de quoi la rendre experte sur la question et surtout capable de trouver des solutions à un sujet éminemment complexe, si complexe qu’il faut bien souvent un super calculateur pour évaluer le moindre paramètre venant se rajouter au problème (certains des supercomputers les plus puissants du monde sont destinés à simuler des évènements climatiques et leur évolution).

Rendu de la NASA montrant la Terre et les zones de gaz à effets de serre qui l’entourent

Une IA écolo et … polluante ?

Malgré des objectifs on ne peut plus nobles en soi, ClimateGPT n’est pas (encore) la solution ultime. L’IA peinerait à créer du neuf (et donc à inventer des solutions nouvelles à des problèmes parfois anciens et complexes), et surtout, nombre de scientifiques et de membres d’ONG lui reprochent d’être elle-même un puit sans fond de pertes de ressources et de dégagement de particules fines. ClimateGPT, comme toutes les LLMs de ce type, fonctionne en effet grâce à d’immenses fermes de serveurs refroidies par d’énormes climatiseurs, ce qui génère quantité de gaz à effet de serre… et donc participe au réchauffement climatique.