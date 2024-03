Cyberattaques en France : 800 sites administratifs ont été ciblés

Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a indiqué que 800 sites administratifs ont été visés lors de la cyberattaque d’une ampleur inédite qui avait débuté dimanche et avait duré 48 heures.

Une cyberattaque massive en France

« L’État français a vécu une attaque d’une ampleur inédite, en intensité, en temps, et en démultiplication du nombre de points d’assaillants », a déclaré le ministre en déplacement à Rennes dans les locaux du Réseau interministériel de l’État (RIE), une infrastructure numérique de l’État. « Ce qui est inédit, ce sont 800 points administratifs qui sont attaqués d’un coup », a détaillé le ministre. Mardi, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête après ces attaques informatiques.

« Un fait remarquable dans cette crise c’est que, à aucun moment, nous n’avons perdu le fil de la communication, toutes les administrations, tous les agents publics ont été en temps réel bien informés et ça n’a pas déstabilisé l’État dans son fonctionnement », s’est félicité Stanislas Guerini.

Interrogé sur la provenance de ces attaques, et la possibilité que Anonymous Sudan, un groupe qui soutient la Russie et plusieurs causes islamistes, en soit à l’origine, le ministre s’est montré « très prudent ». « Un certain nombre de noms ont été évoqués : je retiens plutôt Anonymous que Sudan… Et, en tout cas, un faisceau de présomption sur une allégeance à peu près certaine aux réseaux russophiles ».

Des hackers avaient évoqué une cyberattaque massive ciblant notamment les ministères de l’Économie, de la Culture, de la Transition écologique, les services du Premier ministre ou de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

D’autres attaques à venir ?

Stanislas Guerini a aussi été questionné sur la possibilité de nouvelles attaques informatiques venues des réseaux russes après les déclarations hier d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine, estimant notamment que les Occidentaux devaient être « prêts à répondre » en cas d’« escalade » russe en Europe.

« C’est évident, et les liens entre ces réseaux de cybercriminalité et des réseaux russes sont connus et documentés, revendiqués. Je pense qu’il ne faut faire preuve d’aucune naïveté », a dit le ministre. « Tout ça fait partie de cette guerre hybride que nos pays vivent déjà. Ça ne fait qu’illustrer d’une certaine façon la situation géopolitique, ce qu’on vit aujourd’hui et ce qu’on vivra probablement avec une intensité encore renforcée demain », a-t-il ajouté.