De l’énergie solaire a été récupérée dans l’espace… et transmise vers la Terre

Des chercheurs de l’Institut de technologie de Californie (Caltech) ont réussi à collecter de l’énergie solaire à l’aide d’un satellite en orbite et à la transmettre vers la Terre, marquant ainsi une percée importante dans le secteur de la production énergétique. Le Space Solar Power Project (SSPP) de Caltech, développé en collaboration avec Indie Semiconductor, le laboratoire Propulsion jet de la NASA (JPL), Amazon Web Services et GuRu Wireless, a mis au point un prototype baptisé le SSPD-1 (Space Solar Power Demonstrator). Ce prototype comprend un composant essentiel, le Microwave Array for Power-transfer Low-orbit (MAPLE), qui convertit l’énergie solaire en faisceau de radiofréquence (RF) et le transmet vers la Terre.

Le MAPLE, construit autour d’un châssis CubeSat 6U, collecte l’énergie solaire à l’aide des cellules solaires de SSPD-1 et la convertit en faisceau RF à l’aide de ses tableaux d’antennes rectifiantes. Une paire de circuits intégrés sur silicium radiofréquence personnalisés à 16 canaux synthétise un faisceau de RF qui peut alors être transmis vers la Terre. L’énergie est ensuite convertie en courant continu (CC) à l’aide d’un dispositif de suivi du laboratoire Moore de Caltech.

Le SSPP a lancé le SPPD-1 en orbite terrestre basse (LEO) à l’aide d’une fusée Falcon 9 de SpaceX le 3 janvier 2023. C’est au mois de mars 2023 que le SSPP a commencé à expérimenter l’utilisation du MAPLE pour transmettre de l’énergie solaire de l’espace vers la Terre. L’expérience a été un succès, malgré une dégradation importante de la puissance énergétique récupérée à la fin de chaque tentative. Fort de ce succès, le SSPP prévoit de créer une constellation de satellites de type SPPD-1 capables de transmettre suffisamment de puissance pour alimenter 10 000 foyers. Il reste cependant encore beaucoup à faire : seul 1 mW de puissance électrique a atteint la station au sol de Caltech, et ce malgré le fait que le MAPLE ait été capable de capturer dans l’espace entre 175 mW et 251 mW !