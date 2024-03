Starship : le lancement est prévu ce jeudi à 13 heures (lien vidéo live)

SpaceX se prépare activement pour le troisième essai de vol de son gros lanceur Starship (120 mètres de hauteur tout de même). La société spatiale privée a déjà mené deux essais l’an dernier, le premier s’étant conclut par une énorme explosion sur le pas de tir et le second par la destruction programmée du lanceur peu de temps après le décollage. SpaceX a par la suite mis en œuvre des modifications et des améliorations matérielles (notamment pour la sécurisation du pas de tir) dans le cadre d’une enquête de la Federal Aviation Administration (FAA). Désormais, tout est de nouveau en place pour un troisième lancement.



La FAA donne son aval

La FAA vient de donner son aval pour ce troisième essai, un lancement assez ambitieux puisqu’il comprend une phase de transfert de carburant, l’ouverture et la fermeture de la porte de chargement de l’étage supérieur et l’allumage de moteurs Raptors dans l’espace pour la toute première fois. L’étage supérieur du lanceur poursuivra également une nouvelle trajectoire de vol. Pour rappel, le Starship est en fait composé de deux éléments bien distincts : le premier étage de la fusée est le Super Heavy, un réservoir géant capable de contenir 3 400 tonnes de carburant (méthane et oxygène) et surplombant 33 moteurs Raptors. Le second étage est le Starship proprement dit. un vaisseau-navette de 50 mètres de haut qui peut contenir lui-même 1 200 tonnes de carburant.

Le lanceur Starship est essentiel aux plans commerciaux de SpaceX et au programme Artémis 3 de la NASA, qui prévoit de renvoyer des humains sur la Lune d’ici la fin de la décennie, (et plus tard encore sur Mars si les financements suivent). Le décollage de la fusée est prévu ce jeudi à 13 heures depuis la base de SpaceX à Boca Chica, au Texas.