Dune : une scène coupée du film de 84 refait surface

Le timing ne pouvait pas être plus parfait suite à la sortie en salles du second volet du Dune de Denis Villeneuve. Une scène supprimée inédite du film Dune de David Lynch (1984) a été découverte par Max Evry, l’auteur de « A Masterpiece In Disarray (David Lynch’s Dune – An Oral History) ». La séquence, qui met en scène l’actrice Molly Wryn dans le rôle de Harah, a été directement envoyée à Evry par Wryn. La scène a ensuite été partagée exclusivement par Nerdist. [Spoiler] Cette dernière, présente dans le roman de Frank Herbert, montre Harah (Alicia Witt ) témoignant à Jessica (Francesca Annis) de la peur des Fremen quant à la possibilité qu’Alia ((Alicia Witt) soit la véritable élue et que celle-ci prenne la place de leader de Paul Muadib.



Une séquence retrouvée… et entièrement restaurée

Cette séquence a donc été coupée du film original, mais on la retrouve donc 40 ans après….entièrement restaurée ! En introduction, Wryn explique succinctement le processus de restauration : l’enregistrement VHS en basse résolution été « upscalé » en haute définition par Matt Caron, l’éditeur de Nerdist et fan inconditionnel de Dune. A noter que la scène restaurée sera incluse dans le prochain Blu-ray du Dune de Lynch édité par ViaVision. Après visionnage, on se demande tout de même pourquoi cette scène a été retirée du montage final tant elle offre une perspective intéressante sur plusieurs personnages clefs de la saga.