Bluesky propose son outil de modération en Open Source

Généralement, les outils de modération ou de filtrage de contenus intègrent les présupposés sociaux de l’époque : la nudité, les expressions grossières, certains type des contenus jugés problématiques sont ainsi proposés au filtrage, sans trop de considération finalement pour les critères de sélection de contenus que l’utilisateur pourrait réellement souhaiter. Bluesky change la donne et va rendre open source son outil de modération de contenu baptisé Ozone. Ce changement de taille va permettre aux développeurs de créer des services de modération supplémentaires et surtout disposant de nouveaux filtres.

Les utilisateurs du réseau social Bluesky pourront ainsi personnaliser leurs flux et avoir plus de contrôle sur le type de contenu qu’ils souhaitent réellement regarder. Il sera ainsi possible de s’abonner à différents services de modération qui étiquetent, annotent ou masquent des types précis de publications. Par exemple, un utilisateur pourrait s’abonner à un service qui bloque uniquement les images d’araignées ou de sucettes à l’anis. Les utilisateurs pourront même désactiver complètement la modération de Bluesky !

Ce changement réellement « disruptif » permettra t-il à Bluesky de gagner de nouveaux utilisateurs lassés qu’on décide à leur place de ce qui est bon pour eux ? A date, Bluesky compte désormais plus de 5 millions d’utilisateurs.