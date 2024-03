X-Men ’97 : Marvel vire le créateur de la série d’animation… avant même sa sortie !

Difficile de faire plus inélégant, mais hé, c’est Marvel ! The Hollywood Reporter nous apprend en effet que Beau DeMayo, le créateur de la série animée X-Men ’97, a été viré de la Maison des Idées, et ce avant même la diffusion de la série ! Pour rappel, Beau DeMayo avait auparavant travaillé sur Moon Knight (plutôt une bonne surprise dans le marasme actuel chez Disney) ainsi que sur les séries The Witcher, The Witcher: Nightmare of the Wolf, et Star Trek: Strange New Worlds. Un CV plutôt solide donc… Le licenciement de DeMayo se serait produit la semaine dernière, et ni Marvel ni l’intéressé n’ont souhaité commenter cette décision.

Beau DeMayo a été brutalement viré de chez Marvel, mais on ne sait toujours pas pourquoi

Un timing problématique

A moins que Marvel n’ait quelque chose de grave à reprocher au réalisateur, le timing semble pour le moins problématique : la première saison de X-Men ’97 doit en effet sortir sur Disney+ le 20 mars prochain, et DeMayo est crédité à la fois comme producteur exécutif et comme créateur de l’intégralité de la série. DeMayo aurait même fini le scénario de la seconde saison et était en discussion pour commencer à travailler sur une troisième saison. Autre élément intriguant, DeMayo a effacé son compte Instagram et n’a pas commenté son départ de Marvel sur les réseaux sociaux. Le flou est donc total.

Pour rappel, X-Men ’97 se situe dans la continuité de X-Men: The Animated Series, qui avait été diffusée de 1992 à 1997. Les acteurs « voix » de The Animated Series ont d’ailleurs repris leurs rôles dans X-Men ’97, à l’instar de Lenore Zann (Rogue), George Buza (Beast), Cal Dodd (Wolverine), Adrian Hough (Nightcrawler), Chris Britton (Mr. Sinister), et Chris Potter (Gambit). On ne sait pas encore quel impact le départ de Beau Mayo aura sur les saisons suivantes (si saisons suivantes il y a).