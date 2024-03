Ready Player Two : Steven Spielberg confirme la suite du film Ready Player One

Ready Player One aura bien le droit à une suite au cinéma. Steven Spielberg, qui a réalisé le film de 2018, annonce que Ready Player Two est en cours de développement.

Steven Spielberg a déclaré à Showbiz411 : « Nous sommes dans la phase de découverte, nous essayons de comprendre ce qui va suivre ». Il a ajouté qu’il produira Ready Player Two, mais il ne sera pas le réalisateur cette fois. Aucune information supplémentaire n’a été partagée.

Ready Player One a rapporté plus de 607 millions de dollars au box-office mondial en 2018 et a immédiatement suscité des discussions sur une suite potentielle, qui ont repris en 2020 lorsque Ernest Cline a publié son roman intitulé Ready Player Two. Peu après, l’auteur a annoncé qu’une adaptation cinématographique était en cours de développement. Malgré le commentaire d’Ernest Cline et la confirmation par Steven Spielberg de son implication en tant que producteur, le film Ready Player Two n’a pas encore reçu le feu vert officiel de Warner Bros.

L’implication de Steven Spielberg dans Ready Player Two, même en tant que producteur, reste quelque peu surprenante étant donné qu’il s’est généralement montré réticent aux suites tout au long de sa carrière, à l’exception d’Indiana Jones et de Jurassic Park. Cependant, il produit souvent des projets sans participer activement à leur développement, comme Maestro, La Couleur pourpre, Halo et Masters of the Air. Au fur et à mesure que le nouveau film progresse dans son développement, l’étendue de la participation de Steven Spielberg en tant que producteur devrait apparaître plus clairement.