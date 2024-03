Un Oscar pour Godzilla Minus One, un premier Oscar pour Godzilla tout court

C’est une date historique pour les gros monstres du Monsterverse : Godzilla Minus One a en effet remporté hier soir l’Oscar des meilleurs effets visuels, une première pour le Kaiju créé à l’origine par Tomoyuki Tanaka, Ishirō Honda et le studio Tōhō en 1954. D’une façon générale, et malgré quelques avancées notables, les films de genre, surtout lorsque ce genre porte le label « geek » (super-héros, monsterverse, etc.) ne sont pas vraiment reconnus par les Oscars (que l’on songe, le fabuleux Mad Max Fury Road et le Batman de Nolan étaient repartis bredouille), les seules exceptions notables étant Le Retour du Roi de Peter Jackson (11 Oscars en 2003), la nomination de Black Panther dans le liste des meilleurs films de l’année (plus pour des raisons d’inclusivité que par reconnaissance des films de super-héros) et l’Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix dans le film Joker (2019). C’est peu, très peu (mais beaucoup mieux que pour le Festival de Cannes ceci dit), si bien que le moindre Oscar pour un film de genre ressemble à une petite brèche dans un ensemble bien ordonné.

A noter que pour Godzilla Minus One, les effets visuels ont été en grande partie supervisés Takashi Yamazaki, soit le réalisateur du film lui même, et sont l’oeuvre d’une toute petite équipe de 35 personnes, loin du gigantisme des productions américaines. Une belle réussite donc pour une film loué par la critique et qui a déjà remporté plus de 100 millions de dollars au Japon.

Congratulations to the the team behind 'Godzilla Minus One', this year's Best Visual Effects winner! #Oscars pic.twitter.com/HAUD4XL64k — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Un oscar-surprise pour une petite équipe de VFX

Emu et véritablement surpris par son Oscar, Takashi Yamazaki : « Ma carrière a commencé il y a 40 ans, après avoir vu Star Wars et Rencontres du troisième type et nous étions tellement loin de Hollywood. Mais maintenant, nous sommes sur cette scène ce soir et ça nous semblait complètement inatteignable. Du moment où on a été nommé, on avait l’impression d’être Rocky Balboa qui entrait sur le ring face à un plus gros combattant. Et ça, c’était déjà un miracle. Mais là, nous sommes debout sur scène. A tous les excellents artistes en dehors de Hollywood, Hollywood nous a écoutés et cela prouve que tout le monde a sa chance. Enfin, nous sommes fiers de toute l’équipe et des acteurs de Godzilla Minus One. Et merci au producteur Shuji Abe, qui nous a quittés trop tôt. On y est arrivé. Merci, merci beaucoup. »