Des moteurs à antimatière pour les voyages intersidéraux ?

Le concept d’un moteur à antimatière est envisagé par plusieurs scientifiques et d’experts comme une possible prochaine révolution pour le secteur de l’aéropostale, une révolution qui promet de réduire considérablement la durée des trajets dans l’espace. Cette technologie « hypothétique » tire parti de l’annihilation de l’antimatière avec la matière afin de convertir la masse en énergie pure, ce qui pourrait théoriquement permettre à l’humanité d’atteindre des destinations lointaines, telles qu’Alpha du Centaure, en seulement cinq ans. Voilà qui transformaerait radicalement l’approche de l’exploration spatiale ! A noter cependant que la réalisation pratique de tels moteurs reste pour l’instant hors de portée des connaissances et des technologies actuelles.

Des moteurs à antimatière pourraient théoriquement permettre d’atteindre d’autres systèmes solaires en seulement quelques années… théoriquement. Image tirée du film Interstellar de Christopher Nolan

Une technologie extrêmement énergivore et coûteuse

L’intérêt pour les moteurs à antimatière n’est pas seulement académique mais aussi pratique, des sociétés comme Positron Dynamics explorant déjà activement le développement de systèmes de propulsion par antimatière. Les promesses de cette technologie sont immenses, avec en point de mire une source d’énergie d’une densité sans précédent. Les défis techniques, énergétiques, et financiers pour y parvenir restent toutefois colossaux. La production d’antimatière serait en effet extrêmement énergivore et coûteuse, nécessitant des investissements absolument considérables pour produire l’énergie nécessaire, sans parler des coûts de maintenance et de surveillance astronomiques pour des installations dédiées (coûtés évalués à près de 700 millions de dollars/an). Bref, le compte n’y est pas.

Au-delà des barrières financières et énergétiques, la question des risques liés à l’utilisation de l’antimatière est elle aussi préoccupante. Un accident survenant lors de tests de moteurs à antimatière pourrait avoir des conséquences potentiellement catastrophiques, au point que la lune est considérée comme un site potentiellement plus sûr que la Terre pour ce genre d’essais ! Interstellar, ce n’est pas pour tout de suite, ni pour demain à vrai dire…