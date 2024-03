Le design serait-il devenu l’autre façon de vendre du smartphone lorsque les specs sont devenues « good enough » pour 90% des utilisateurs ? Si Apple, ADN oblige, est l’un des principaux représentants de ces constructeurs qui estiment que l’utile n’est pas en contradiction avec le beau, la tendance est de plus en plus visible du côté des fabricants Android. Ainsi, la startup Nothing mise aujourd’hui sur des mobiles avec un design bien distinctif à base de LEDs, et il semble bien que Motorola soit prêt lui aussi à se laisser tenter par l’originalité. La filiale de Lenovo s’apprêterait à lancer sur le marché sa nouvelle gamme Motorola Edge 50 Pro, des smartphones haut de gamme embarquant le dernier Snapdragon 8 Gen 3, 12Go of RAM, une batterie de 4500 mAh (125 W filaire et 50W sans fil), un écran AMOLED 6,7 pouces (taux de rafraichissement de 165 Hz), et un bloc photo sans concessions (trois capteurs dont un capteur 13mm-73mm à ouverture f/1.4, un capteur principal de 50 mégapixels et un zoom 6x).

Si les composants sont au top, c’est sans doute un autre élément du mobile qui risque de faire parler du Motorola Edge 50 Pro : un leak à peine sorti du four dévoile en effet que trois coloris seront proposés (blanc, violet et noir) et que le modèle blanc bénéficiera d’un effet texturé vraiment original, comme si le dos du mobile avait été enveloppé dans de fines bandelettes (le retour de la momie ?). Le résultat est visuellement plutôt intéressant, et au moins l’immense mérite de ne ressembler à rien de déjà vu.