Allons bon. Elon Musk a une nouvelle lubie concernant son réseau social X (anciennement Twitter). L’entrepreneur star a publié une série de posts sur son compte X pour annoncer que les « likes », les retweets et les favoris disparaitront bientôt des messages que recevront les utilisateurs sur leur timeline. La raison à tout ce ramdam ? Musk veut rendre le flux de messages « plus propre ». « Je meurs d’envie de faire ça depuis un an. » a ajouté Musk. In fine, seul le nombre de vues sera affiché. Les vannes sur le « ratio » vont-elles finir par disparaitre de X ?

That is definitely happening. Just view count, as proxy for the other metrics, will show on the timeline — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2024

Vers la fin du ratio ?

Le nombre de vues lui-même sera déplacé, exactement dans le coin supérieur droit de la publication, juste à côté de l’horodatage. De nouveaux gestes permettront d’interagir avec le c contenu publié sous X : un glissement du doigt vers la droite permettra de répondre au post, un glissement vers la gauche accédera aux favoris. Les données non visibles ne sont pas retirées pour autant puisqu’il suffira de cliquer/toucher du doigt la publication pour afficher le nombre de likes, de republications et de favoris.

Les utilisateurs de X sont plutôt sceptiques

Les réactions en dessous de l’annonce de Musk sont pour le moins très mitigées, la plupart des utilisateurs craignant que ces modifications fassent chuter l’engagement sur X, et évidemment, la question du ratio est revenue sur la table, sachant que la mesure du ratio, et les moqueries afférentes lorsque le nombre de likes du commentaire d’une publi dépasse celui de la publi elle-même, est devenue extrêmement populaire sur X.

Le (bad ?) buzz est donc relancé, tout au moins pour les utilisateurs réguliers du réseau social.