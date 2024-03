Freebox : le Player active le mode veille plus rapidement qu’auparavant

Free annonce une mise à jour logicielle pour le Player de ses Freebox Révolution, Delta et One, avec une mise en veille plus rapide, et ce de manière automatique.

Du changement pour la Freebox Révolution

Jusqu’à présent, le Freebox Player attendait cinq heures avant de se mettre en veille. Cela passe maintenant à 30 minutes. Free indique :

Le Freebox Player passe maintenant en veille plus rapidement, au bout de 30 minutes d’inutilisation par défaut au lieu de 5 heures. La mise en veille est par contre empêchée pendant le visionnage d’une vidéo ou l’écoute de musique. L’extinction du Freebox Player reste par défaut à 24 heures d’inactivité.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir d’autres changements. Pour le cas de la Freebox Révolution, la page d’accueil est modifiée avec les éléments suivants :

La météo locale courante s’affiche en dessous de l’heure (aucune information personnelle n’est envoyée à un service tierce).

6 entrées sont visibles à l’écran dans chaque menu au lieu de 4.

Freebox Replay passe dans le menu Télévision.

Tous les services de de VoD sont maintenant listés dans le menu Vidéo à la demande.

YouTube, YouTube Kids et Twitch sont maintenant accessibles dans le menu Multimédia au lieu de Applications.

Le menu Photos disparaît, les photos sont toujours accessibles dans le menu Multimédia > Mes disques.

On retrouve également plusieurs correctifs :

La lecture pouvait s’interrompre au début d’une musique.

Les vidéos du Replay Universal+ n’avaient pas de son.

Une erreur pouvait se produire au démarrage d’une vidéo sur Prime Video.

Une erreur « Aucune des applications installées ne permet de lancer ce lien » pouvait s’afficher lors du lancement de la lecture d’un Bluray ou DVD.

Et le cas des Freebox One/Delta

Dans le cas de la Freebox Delta et Freebox Pop, Free liste les correctifs suivants :

Le paramètre permettant d’activer ou désactiver l’émission d’un son lors d’une requête Alexa fonctionne à nouveau. Il est maintenant synchronisé avec le paramètre de l’appli mobile Alexa.

Netflix ne plante plus lors de la lecture d’une publicité.

Les vidéos du Replay Universal+ n’avaient pas de son.

Les chaînes TV nécessitant un abonnement ou offrant une plage de visualisation en clair sont maintenant indiquées dans la liste des chaînes (respectivement avec une icône de cadenas ou de cadeau).

La lecture pouvait s’interrompre au début d’une musique.

La mise à jour se télécharge et s’installe automatiquement. Vous pouvez toutefois la forcer en faisant un redémarrage électrique.