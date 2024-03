Admirez la vue embarquée spectaculaire d’une capsule spatiale de retour sur Terre

Varda Space Industries vient de diffuser les images spectaculaires de la vue embarquée de leur capsule spatiale de retour vers la Terre, depuis le moment où elle se sépare de son satellite porteur en orbite jusqu’à sa rentrée brûlante dans l’atmosphère et son contact brutal avec la terre. Totalement inconnue du grand public, la capsule W-1 de Varda a atterri le 21 février dernier sur le site militaire Utah Test and Training Range, ce qui est mine de rien une première pour une société commerciale. Gageons que la vidéo diffusée il y a quelques jours permettra de mieux faire connaitre les avancées de cette startup spatiale américaine. « Voici une vidéo de notre capsule déchirant l’atmosphère à mach 25, pas de rendu, images brutes » précise Varda Space Industries sur son compte X, signifiant ainsi que la vidéo n’a pas été retouchée numériquement.

