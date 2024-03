Box-office : Dune 2 fait 2 fois mieux que le premier film

Denis Villeneuve a réussi son pari de porter à l’écran l’ouvrage culte de Frank Herbert, et si l’on en croit la plupart des critiques, Dune 2 serait même un cran supérieur au premier film. Les qualités du film ont en tout cas séduit un très large public : Dune 2 a cassé la baraque au box-office, enregistrant pas moins de 178,5 millions de dollars au plan mondial sur son premier week-end d’exploitation ! Sur le sol américain, Dune 2 récolte 81,5 millions de dollars, soit deux fois plus de recettes que le premier film ! Si la tendance se poursuit sur les prochaines semaines, nul doute que le réalisateur canadien aura de solides arguments à faire valoir auprès des producteurs pour tourner le 3ème opus, Le Messie de Dune. Dune 2 fait même mieux que les prévisions des analystes, qui tablaient sur des recettes comprises entre 150 et 175 millions de dollars pour le premier week-end.

Timothée Chalamet et Zendaya sont les stars de ce second opus, mais le casting trois étoiles comprend aussi Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Jason Momoa, Léa Seydoux, Rebecca Fergusson, Stellan Skarsgård, David Bautista, Javier Barden, Josh Brolin et Charlotte Rampling

Le grand public (enfin) mûr pour des blockbusters « qualitatifs » ?

La chute de nombre de blockbusters et la baisse de qualité objective des productions Disney/Marvel ont peut-être joué dans cette réussite, les spectateurs semblant cette fois mûrs pour des films à la fois plus exigeants tout en restant d’une approche grand public, une évolution déjà sensible depuis Oppenheimer, succès surprise de 2023.

Le synopsis de Dune 2 : Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu’il doit faire un choix entre l’amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.