Windows 11 : utiliser son smartphone en tant que webcam devient possible

Microsoft s’inspire de ce qu’Apple propose déjà sur les Mac avec macOS, en permettant aux utilisateurs de Windows 11 d’utiliser leur smartphone comme webcam. Plus besoin de passer par un logiciel tiers, le système devient natif.

Du côté du Mac, seul un iPhone peut être utilisé comme webcam de façon native avec macOS. Sur Windows 11, c’est l’inverse : il faut un smartphone Android. Il n’est pas précisé si le support de l’iPhone se fera plus tard ou si le fonctionnement d’iOS empêche Microsoft de proposer cette expérience.

Voici comment Microsoft présente son système :

Grâce à cette fonction, vous pourrez profiter sans fil de la haute qualité de la caméra de votre appareil mobile sur votre PC, avec souplesse et facilité. Vous pourrez notamment basculer entre la caméra avant et arrière, mettre le flux en pause en cas d’interruption et profiter des effets fournis par votre modèle mobile.