🔥 [SunityDays] Panneaux solaires Sunity 425W à 568 € et 850W à 1056€

La popularité des kits solaires est en constante augmentation, et avec l’accroissement du nombre de fournisseurs sur le marché, les consommateurs en sortent gagnants. En effet, la compétition entre les entreprises se traduit par des avantages notables pour les acheteurs !

Durant les Sunity Days du 1er mars au 21 mars, la marque française Sunity casse les prix sur ses kits solaires !

Pour bénéficier de ces offres exceptionnelles, suivez l’un des liens ci-dessous :

Le Kit Solaire Sunity 425W Double-Face

Les panneaux sont équipés de cellules solaires monocristallines, chacun comptant 144 demi-cellules, et intègrent la technologie TopCon de pointe. Cette technologie, qui représente une avancée par rapport à la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Contact), se distingue par l’ajout d’une couche d’oxyde à effet tunnel. Cette nouveauté améliore le contact à l’arrière de la cellule, diminuant de ce fait les pertes en production et augmentant la capacité de capture de la lumière, ce qui rend ces cellules plus efficaces que les cellules PERC traditionnelles.

Ce qui distingue ces panneaux, c’est leur structure bifaciale. Les cellules solaires sont emprisonnées entre deux couches de verre, ce qui leur confère la capacité de générer de l’électricité aussi bien sur leur face avant que sur leur face arrière. Même si cette particularité ne permet pas de doubler la production d’énergie, elle entraîne tout de même une augmentation notable de l’efficacité, avec un gain de performance pouvant osciller entre 5 et 30%.

Les kits Sunity offrent un rendement exceptionnel de 21,8% avec des cellules Monocristallines TOPCon N-Type.

Côté onduleur, Sunity a choisi un modèle Hoymiles de 400W (pour un panneau ou 800w pour deux) , parfaitement adapté pour ces panneaux.

• Marque Hoymiles

• Rendement 99,8% MPPT

• Certifié indice de protection IP67 (Poussière et immersion)

• Puissance nominale : 400W (ou 800w pour 2 panneaux)

• Module jusqu’à 540W

Il est possible de connecter plusieurs kits entre eux. Le micro-onduleur dispose d’une prise additionnelle conçue pour l’ajout d’un kit d’extension. Cette caractéristique vous permet de relier plusieurs panneaux ensemble, pouvant aller jusqu’à 2, 3, ou même 4 unités solaires, en utilisant seulement une prise de courant standard de votre domicile.

Structure en aluminium et prise connectée (ou batterie)

Chaque kit est livré avec une structure en aluminium, facile à installer sur un mur, une terrasse, un balcon ou dans un jardin, selon l’espace disponible.

L’intégralité du processus d’installation se fait en un temps record, nécessitant à peine vingt minutes (lire notre test). L’étape la plus importante est la sélection d’un site idéal pour les panneaux : un lieu baigné de soleil, idéalement orienté vers le sud et sans aucune ombre, afin d’optimiser au maximum le rendement énergétique solaire. Pour notre exemple, la station a été mise en place sur une surface de graviers, située juste à l’entrée de la maison.

Profitez des réductions pour le SunityDays

Un seul kit peut suffire pour couvrir votre consommation de base, mais nous recommandons au moins deux panneaux pour ceux ayant des équipements plus énergivores, comme une climatisation, une piscine ou de nombreux appareils électriques.

Profitez des Sunity Days pour équiper votre maison de kits solaires à prix réduits !