Freebox Ultra Essentiel : TV by Canal fait son arrivée surprise

Free enrichit déjà son abonnement Freebox Ultra Essentiel, lancé il y a quelques semaines, en ajoutant les 50 chaînes du bouquet TV by Canal. C’est une nouveauté sans surcoût, ce qui est une très bonne nouvelle pour les abonnés.

Ajout surprise de TV by Canal avec l’offre Freebox Ultra Essentiel

Cet ajout est en soi une surprise parce que Free n’a pas communiqué publiquement à ce sujet. De plus, le bouquet arrive quelques semaines à peine après le lancement de la nouvelle Freebox Ultra.

TV by Canal donne accès à 50 chaînes, dont Eurosport, National Geographic, Planète+, Disney Channel, Paris Premiere et plus encore. Comme dit précédemment, c’est un ajout sans surcoût. Cela concerne aussi bien les nouveaux abonnés que les personnes ayant déjà la box depuis le lancement.

Pour rappel, la Freebox Ultra propose un débit Internet de 8 Gb/s, que ce soit en téléchargement (download) ou en envoi (upload). On retrouve aussi le support du Wi-Fi 7, ce qui assure d’excellents débits pour un usage sans fil. On retrouve par ailleurs le module SFP+ et le répéteur Wi-Fi (Wi-Fi 7 lui aussi) sur demande. De plus, Free propose Pocket Wi-Fi, un support qui permet d’avoir 200 Go de données en 4G avant le raccordement de la box. Il est ensuite possible d’avoir 50 Go par mois et d’utiliser le Pocket Wi-Fi partout en France.

La Freebox Ultra est disponible sur le site de Free au prix de 49,99€/mois pendant un an puis 59,99€/mois. Pour sa part, l’offre Freebox Ultra Essentiel est au prix 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois. Elle n’inclut pas la chaîne Canal+, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Universal+.