Starlink suspend son service au Vietnam suite aux restrictions imposées aux entreprises étrangères

Starlink vient d’annoncer la suspension de son service au Vietnam suite à la mise en oeuvre de restrictions imposées aux entreprises étrangères. Le Vietnam exige en effet désormais que les entreprises de télécommunications opérant dans le pays signent un accord contractuel avec des sociétés locales de gestion des infrastructures réseau. En outre, les sociétés étrangères (et donc SpaceX/Starlink) ne peuvent détenir qu’une participation maximale minoritaire de 50% dans une société vietnamienne fournissant des infrastructures réseau. Evidemment, Starlink dispose de son propre réseau de communication via son armada de satellites en orbite basse, et ne souhaite pas contracter d’accords avec les sociétés en charge de la station passerelle terrestre vietnamienne (Gateway Station), alors même que la nouvelle mise à jour de la loi oblige justement tout trafic généré par les terminaux d’abonnés par satellite (sur le territoire du Vietnam) à passer par cette passerelle terrestre.

En conséquence, Starlink aurait annulé sa collaboration avec les gardes cotes vietnamiens concernant un projet de drones dans la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande. Starlink devait aussi fournir des antennes de réception satellitaire aux avant-postes militaires vietnamiens, un projet désormais abandonné. La situation n’est pas encore tout à fait claire cependant : Starlink arrête t-il véritablement ses activités commerciales dans le pays où s’agit-il d’une suspension temporaire le temps que des négociations puissent reprendre afin d’obtenir un traitement de faveur ? Ni le gouvernement vietnamien ni Starlink ne se sont véritablement expliqués sur l’ampleur du désaccord.