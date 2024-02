Le Pentagone utiliserait l’IA pour identifier les cibles militaires lors des frappes aériennes

Si l’on en croit les sources (que l’on espère bien informées) de Bloomberg, le Pentagone aurait commencé à utiliser l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations militaires, plus précisément pour identifier des cibles lors des frappes aériennes en utilisant des algorithmes de vision par ordinateur. Ces algorithmes auraient été utilisés pour mener plus de 85 frappes aériennes au Moyen-Orient, visant divers sites en Irak et en Syrie.

Ces bombardements menés via l’IA faisaient partie de la réponse de l’administration Biden à une attaque de drone antérieure en Jordanie ayant entraîné la mort de trois membres du service américain. Les algorithmes d’IA ont été développés dans le cadre du projet Maven, un projet lancé en 2017 pour promouvoir une plus grande automatisation au sein du Département de la Défense. Pour rappel, le projet Maven avait créé de fortes turbulences chez Google à l’époque où le géant américain y participait, de nombreux employés du groupe refusant que leur société participe à la création de logiciels à objectifs militaires. Google s’était par la suite retiré du projet.

Cette tendance à utiliser l’IA pour l’acquisition de cibles soulève de nombreuses préoccupations éthiques, bien que les Etats-Unis ne soient pas le seul pays à utiliser l’IA dans ses opérations militaires : récemment en effet, un rapport a indiqué qu’Israël avait également utilisé un logiciel d’IA pour le choix des cibles lors des bombardement à Gaza. Connu sous le nom de « La Bible », ce programme compile des données pour suggérer des cibles potentielles, y compris des armes, des véhicules ou même des êtres humains.

On se demande aussi désormais si l’utilisation de l’IA pour l’identification des cibles n’a pas joué un rôle lors de plusieurs grosses erreurs d’analyse des objectifs militaires (mariages ou réunions de famille prise par erreur pour cible par exemple). L’usage de l’IA pour des opérations militaires potentiellement létales peut aussi emmener à réduire la responsabilité humaine, les erreurs de ciblage étant alors attribués à une défaillance logicielle. Un vrai dilemme moral… dont ne se serait pas longtemps encombré le Pentagone…