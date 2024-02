Android : l’IA Gemini est intégrée à Messages

Google profite de l’ouverture du grand salon barcelonais MWC (Mobile World Congress) pour annoncer l’intégration de Gemini avec Messages. Les utilisateurs n’auront donc plus besoin de quitter l’application de messagerie pour accéder au chatbot, bénéficiant ainsi de toute une nouvelle palette de fonctions (rédaction de messages, planification d’évènements, etc.). Il sera aussi possible de discuter avec le chatbot directement dans Messages, comme si ce dernier était l’interlocuteur.

Messages bénéficie aussi d’une fonction particulièrement utile dans Android Auto : le chatbot peut en effet désormais résumer automatiquement les SMS envoyés et lire ce résumé à l’utilisateur afin que ce dernier puisse entièrement se concentrer sur la conduite. L’IA suggérera aussi des réponses à apporter aux messages reçus (quand ces derniers nécessitent une réponse), le tout vocalement bien sûr, l’objectif étant que l’utilisateur n’ait jamais à quitter les mains de son volant. Google précise que Gemini est pour l’instant disponible en bêta uniquement dans les versions anglaises de Messages.

Enfin, Gemini sera mis à contribution pour légender les images dans Lookout et lire ces légendes à haute voix à l’utilisateur. Cette fonction d’accessibilité prometteuse là encore n’est disponible qu’en anglais, mais le déploiement dans le monde entier serait déjà en cours.