🔥 SFR RED : un forfait 130 Go à 10,99€ et le quota Internet x2 sur l’offre de base

SFR RED revoit deux de ses forfaits mobiles sans engagement, avec une baisse de prix d’un côté et un quota Internet multiplié par deux de l’autre. C’est disponible dès maintenant.

Nouvelles offres chez SFR RED

Le forfait 130 Go passe de 13,99€/mois à 10,99€/mois. Pour ce prix, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité. Et comme dit précédemment, le quota Internet est de 130 Go. Le forfait inclut la 5G si votre smartphone est compatible. Pour ce qui est de l’usage dans les pays de l’Union européenne et les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité, et l’enveloppe pour Internet est de 27 Go.

Le forfait 130 Go à 10,99€/mois est disponible sur le site de SFR RED.

Une alternative est de se tourner vers Bouygues Telecom qui propose un forfait similaire, bien qu’il soit un peu moins intéressant. On retrouve 100 Go pour 11,99€/mois.

Dans le même temps, SFR RED double le quota Internet de son forfait de base en passant de 10 Go à 20 Go. Le prix est de 6,99€/mois. Si vous voulez la 5G, il faudra ajouter 3€/mois. Bouygues Telecom propose la même offre.

Si vous êtes gourmand, vous pouvez vous tourner vers le forfait 200 Go de SFR RED à 17,99€/mois. Le même existe chez Bouygues Telecom.