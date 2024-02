La bêta de Final Fantasy XIV est disponible sur les Xbox Series, et pour l’instant c’est gratuit

C’est parti ! Dès aujourd’hui, les joueurs qui disposent d’une Xbox Series X ou Series S peuvent s’essayer à Final Fantasy XIV : A Realm Reborn ainsi qu’aux deux Final Fantasy XIV : Heavensward et Final Fantasy XIV : Stormblood. L’accès au jeu est entièrement gratuit, mais à terme, Final Fantasy XIV sera disponible dans le Game Pass et il faudra payer un abonnement supplémentaire (en plus de celui du Game Pass) pour pouvoir y jouer. Square Enix avertit aussi les joueurs que ceux qui ont déjà un compte dans le jeu feraient bien d’éviter cette bêta sou peine de perdre toute leur progression antérieure : « Les joueurs ayant l’essai gratuit de FINAL FANTASY XIV enregistré pour une autre plateforme sur leur compte Square Enix ainsi que les joueurs possédant déjà une licence FINAL FANTASY XIV sur leur compte Square Enix ne pourront pas participer à la bêta ouverte. Nous demandons aux joueurs désirant jouer à FINAL FANTASY XIV sur Xbox avec un compte déjà existant et ses personnages de bien vouloir attendre la sortie complète de la version Xbox à la suite de la bêta ouverte. »

En revanche, les nouveaux venus et inscrits garderont bien sûr les items et les caractéristiques des personnages glanées durant la bêta. Final Fantasy XIV est une entrée importante dans l’écosystème Xbox. Le MMORPG est l’un des plus populaires actuellement sur PC et PlayStation, avec plus de 30 millions de joueurs actifs. Final Fantasy XIV sera disponible dans le xbox Game Pass durant le printemps.