Un étudiant met au point une pile à combustible microbienne pour lutter contre la prolifération des algues bleu-vert

Un étudiant de l’Université de l’Alberta au Canada, Jordan Eleniak, a récemment développé un dispositif innovant pour combattre la prolifération des algues bleu-vert, ou cyanobactéries, exacerbée par le réchauffement climatique et la pollution. Ces micro-organismes, bien qu’essentiels à l’écosystème terrestre par leur contribution significative à la production d’oxygène et à la fixation du dioxyde de carbone, peuvent devenir toxiques et représenter une menace pour la santé humaine et animale dans certaines conditions. Leur expansion dans les eaux douces, stagnantes et enrichies en nutriments est un problème environnemental croissant, notamment dans les lacs.



L’appareil conçu par Eleniak, une pile à combustible microbienne fonctionnant à l’hydrogène, vise à analyser les échantillons d’algues afin de prévenir leur prolifération excessive. Le fonctionnement du dispositif repose sur la métabolisation des micro-organismes : en conditions saines, ils produisent de l’hydrogène qui alimente la pile, tandis qu’une surmultiplication des cyanobactéries entraîne une baisse de la production d’hydrogène et, par conséquent, une chute de la tension électrique de la pile. Cette technologie permet ainsi une surveillance en temps réel et une intervention précoce pour gérer les risques associés à ces bactéries.

Ce projet, qui intègre l’impression 3D et l’intelligence artificielle pour une interprétation plus précise des données, offre une nouvelle approche pour aider les communautés – en particulier dans la province de l’Alberta – à réduire les risques sanitaires liés aux toxines des cyanobactéries. L’enjeu est important, car les conséquences d’un contact ou d’une ingestion de ces toxines incluent irritations cutanées, maux de gorge, douleurs abdominales, nausées et astro-entérites.