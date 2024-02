La ville de New-York attaque en justice Instagram et TikTok, accusés de créer de l’addiction chez les enfants

La ville de New York vient d’entamer une bataille juridique contre d’importantes entreprises technologiques, dont Meta, TikTok, Snap et Google, les accusant de créer des plateformes addictives qui mettent en danger la santé mentale des jeunes utilisateurs. Cette action en justice, initiée par des agences telles que le Département de la Santé et de l’Hygiène Mentale et le Département de l’Éducation, allègue que ces entreprises contribuent à la crise croissante de la santé mentale des jeunes à cause de la conception même de ces plateformes, à l’instar des algorithmes de recommandation ou les « likes ». La démarche de la ville de New-York s’inscrit dans une tendance plus large où des Etats (américains), des pays et des hommes politiques tiennent responsables les entreprises technologiques concernant la poursuite de pratiques considérées comme préjudiciables pour le bien être des enfants.

Aux Etats-Unis, New York n’est pas seul dans ce combat pour des plateformes plus « éthiques » : récemment, un district scolaire du Maryland s’est élevé contre les applications de réseautage social, et plusieurs gouverneurs d’États ont également intenté des poursuites contre ces mêmes entreprises. Plus tôt cette année, le maire de de New York Eric Adams avait déjà taclé les plateformes de médias sociaux : « Tout comme le chirurgien le fait avec le tabac et les armes à feu, nous traitons les médias sociaux comme d’autres risques pour la santé publique et veillons à ce que les entreprises technologiques assument la responsabilité de leurs produits », avait alors déclaré Eric Adams. New York prévoit aussi de rendre les entreprises concernées responsables s’agissant des dégâts de leur plateforme sur la santé mentale des jeunes utilisateurs.

Sans surprise, Meta et Google ont déjà réagi à cette nouvelle plainte en justice… pour dire qu’ils n’y sont pour rien : « Nous voulons que les adolescents vivent des expériences en ligne sûres et adaptées à leur âge, et nous disposons de plus de 30 outils et fonctionnalités pour les aider, eux et leurs parents », a déclaré dans un communiqué le porte-parole de Meta, Andy Stone. « En collaboration avec des experts en matière de jeunesse, de santé mentale et de parentalité, nous avons élaboré des services et des politiques afin d’offrir aux jeunes des expériences adaptées à leur âge et aux parents des contrôles solides », a ajouté Josh Castañeda, le porte parole de Google.