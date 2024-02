La société tech Cisco annonce licencier des milliers d’employés

La société tech Cisco a annoncé supprimer plusieurs milliers de postes dans le cadre d’un plan de restructuration. Quelque 5% des employés de la firme seront touchés par ce plan au niveau mondial. Cisco avait terminé l’année passée avec près de 85 000 employés.

Des licenciements chez Cisco

Selon des experts du secteur, les licenciements et suppressions de postes dans la tech pourraient devenir la norme, au moment où la Silicon Valley tente de mettre en œuvre la révolution de l’intelligence artificielle.

Ces annonces récentes ne sont pas à la même échelle que celle de fin 2022 et début 2023, quand les entreprises de la tech avaient supprimé des centaines de milliers de postes — effet boomerang des embauches effrénées durant la pandémie.

Cisco a trouvé un accord l’an dernier pour l’acquisition de la firme de cybersécurité Splunk pour 28 milliards de dollars, la plus grosse de son histoire.

L’entreprise californienne a annoncé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars lors du trimestre qui s’est terminé fin janvier, une baisse de 6% par rapport au chiffre de la même période l’an dernier. Elle a également rapporté un bénéfice de 2,6 milliards de dollars, soit environ 5% de moins que lors du même trimestre l’an dernier.

« Nous continuons d’aligner nos investissements avec des opportunités de croissance futures », a déclaré le PDG de Cisco Chuck Robbins dans le communiqué de résultats. « Notre innovation se situe au centre d’un écosystème toujours plus connecté et jouera un rôle critique au moment où nos clients adoptent l’IA et sécurisent leurs organisations ».