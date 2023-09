Cybersécurité : Cisco rachète Splunk pour 28 milliards de dollars

Cisco va débourser 28 milliards de dollars, entièrement financés en liquide, pour acquérir l’éditeur de logiciels d’analyse de données Splunk. Cette transaction offre aux actionnaires de Splunk 157 dollars par titre.

L’acquisition, qui tourne autour de la cybersécurité, devrait être finalisée d’ici la fin du troisième trimestre 2024, après obtention des autorisations réglementaires et du feu vert des actionnaires de Splunk. Elle a été approuvée à l’unanimité des deux conseils d’administration.

« Unis, Cisco et Splunk vont aider les entreprises à passer de la détection des menaces et de la réaction, à l’anticipation et à la prévention des menaces », ont relevé les deux partenaires. Ils ont assuré qu’ils allaient former « l’une des plus grandes sociétés d’édition de logiciels au monde » qui va permettre d’« accélérer la transformation de l’activité de Cisco vers des revenus plus récurrents ».

Cette acquisition n’affectera pas le programme de rachat d’actions ni le versement de dividendes prévus précédemment par Cisco, ont assuré les groupes.

Splunk a été créée en 2003 et détient plus de 1100 brevets. La société emploie plus de 7 500 personnes dans le monde. Son chiffre d’affaires a atteint 911 millions de dollars au deuxième trimestre, dont 445 millions pour les services de cloud computing (+29%), et une perte nette de 63,25 millions.

Pour sa part, Cisco a vu le jour en 1984 et a enregistré une croissance de 11% de son chiffre d’affaires à 57 milliards de dollars sur son exercice fiscal de 2023 achevé le 29 juillet, et un bénéfice net de 12,6 milliards (+7%).