Insomniac Games annonce avoir vendu 50 millions de jeux Spider-Man

Dans la foulée des résultats financiers de la branche PlayStation, le studio Insomniac Games s’est fendu d’un post triomphant pour annoncer que le jeu Spider-Man 2 sur PS5 avait dépassé les 10 millions d’exemplaires depuis son lancement. Mieux encore, ce score plus qu’honorable permet aussi aux jeux Spider-Man développés par le studio de franchir la barre des 50 millions d’exemplaires au total ! Ce résultat canon concerne donc les ventes des jeux Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Marvel’s Spider-Man 2, soit une moyenne d’environ 17 millions de ventes par opus. Amazing ! Ces résultats doivent aussi beaucoup à la sortie sur PC des deux premiers titres Spider-Man d’Insomniac, des portages qui ont cumulé tout de même près de 7 millions de ventes.

Today, we're honored to celebrate an amazing milestone: Marvel's #SpiderMan2PS5 has surpassed 10 million units sold, bringing the game series sales to an astounding 50 million units! 🎉

Thank you for the support and making this spectacular journey possible! #BeGreaterTogether 🕷 pic.twitter.com/zvBrjU8mba

— Insomniac Games (@insomniacgames) February 14, 2024