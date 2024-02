SpaceX : Elon Musk prépare un plan « pour envoyer un million de personnes sur Mars »

Elon Musk n’a jamais manqué d’ambitions. De la voiture électrique aux fusées qui se posent à la verticale en passant par l’internet via satellites, les robots humanoïdes ou les interface cerveau-machine, l’entrepreneur américain est l’un des grands pourvoyeurs de projets technologiques majeurs. Mais il y a sans doute des limites à tout, car Elon Musk vient de réitérer son souhait d’emmener des astronautes sur la planète Mars, et pas juste une poignée d’élus triés sur le volet. « Starship est la plus grosse fusée jamais construite, et nous l’emmenons sur Mars » affirme le compte X Tesla Owners Silicon Valley, à quoi Musk ajoute : « Nous préparons un plan pour emmener un million de personnes sur Mars ». Pour Elon Musk, la colonisation massive de Mars reste une question de survie, un point de vue qui n’a pas bougé depuis plusieurs années : « La civilisation ne franchira le Grand Filtre planétaire que lorsque Mars pourra survivre, même si les navires de ravitaillement terrestres cessent de venir. »

