Le permis de conduire numérique pour tous dès aujourd’hui

À partir de ce mercredi 14 février, le permis de conduire numérique devient accessible à tous les conducteurs français, comme l’a officiellement annoncé Gérald Darmanin. Ce projet, auparavant en phase d’expérimentation dans les départements du Rhône, des Hauts-de-Seine et d’Eure-et-Loir, permet désormais à chaque automobiliste de disposer de son permis de conduire sur son smartphone, via l’application France Identité.

Cette innovation représente une avancée majeure dans la modernisation des services administratifs et offre une solution pratique aux automobilistes souvent confrontés à l’oubli de leur permis physique. Le permis numérique, qui coexistera avec les formats traditionnels (le permis rose en trois volets et le format carte de crédit), vise également à renforcer la sécurité et à prévenir les fraudes, notamment l’usurpation d’identité.

Avantages et implications de la dématérialisation du permis de conduire

Le ministre Gérald Darmanin a souligné les multiples avantages de cette dématérialisation, répondant à une demande croissante de la part des citoyens français. Cette innovation permet non seulement de réduire les risques de perte ou d’oubli du permis physique, mais aussi de faciliter les contrôles routiers et les démarches administratives, telles que la location de véhicules. La présence d’un permis numérique sur un smartphone est un pas vers une identification double et sécurisée, offrant aux utilisateurs la flexibilité de choisir entre le support physique ou digital selon la situation.

En adoptant cette technologie, la France rejoint un groupe restreint de pays européens qui ont déjà intégré le permis de conduire numérique dans leur système administratif. « Nous serons le cinquième pays européen à avoir un permis dématérialisé », se satisfait Gérald Darmanin. Nous allons faire un grand bond avec cette généralisation. Cela va permettre des contrôles plus efficaces des forces de l’ordre ». Cette transition vers le numérique est un tournant significatif pour le pays, promettant une efficacité accrue dans les opérations de police et préparant le terrain pour la future numérisation de documents officiels tels que la carte grise.

Comment obtenir son permis numérique ?

Pour bénéficier du permis de conduire numérique, les utilisateurs doivent d’abord télécharger l’application France Identité, disponible sur les plateformes Android et iOS. Cette application nécessite la nouvelle carte d’identité au format carte bancaire, introduite en 2021, pour fonctionner. Après avoir numérisé la carte d’identité dans l’application, l’utilisateur doit se connecter au portail Mes Points Permis afin de demander un relevé d’information restreint (RIR), qui génère un QR Code. Ce code, une fois scanné par l’application, permet d’activer le permis numérique sur le smartphone.