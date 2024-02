Vous voulez appeler Elon Musk ? Cela vous en coûtera 8 dollars

Elon Musk, le propriétaire de X (à défaut d’en être encore le CEO) envisage désormais « d’abandonner son numéro de téléphone » et d’utiliser exclusivement X pour les communications texte et audio/vidéo. « Dans quelques mois, je supprimerai mon numéro de téléphone et n’utiliserai X que pour les SMS et les appels audio/vidéo », a ainsi déclaré le milliardaire sur X. Corollaire de cette décision, les personnes désirant communiquer avec Elon Musk (y compris ses proches donc) seraient désormais obligées de souscrire à un abonnement X Premium à 8 dollars par mois puisque seuls les abonnés Premium peuvent passer des appels via X.

Se reposer uniquement sur X pour ses communications présente toutefois un certain nombre de défis en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l’authentification à deux facteurs. Ce mode d’authentification utilise généralement des SMS… et donc un mobile, sachant que X demande aussi ce type d’authentification par SMS pour ses abonnés Premium ! En d’autres termes, il est tout à fait possible qu’Elon Musk se soit exprimé sans mesurer toutes les conséquences de sa décision, ce qui ne serait pas vraiment une première.