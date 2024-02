Samsung arrête les mises à jour pour le Galaxy A51 et d’autres modèles

Samsung a décidé de stopper les mises à jour logicielles pour certains smartphones et tablettes. On retrouve notamment le Galaxy A51 et la Galaxy Tab S6 5G.

Fin du support pour plusieurs Samsung Galaxy

La politique de mise à jour logicielle de Samsung varie d’un appareil à l’autre, mais la plupart des modèles modernes bénéficient d’au moins quatre ans de mises à jour Android et de cinq ans de correctifs de sécurité. Mais même cela est assez récent. En 2021, la politique de Samsung consistait à offrir trois ans de mises à jour Android majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité. Cette politique s’appliquait aux appareils vendus en 2019 ou plus tard, ce qui signifie que nous commençons à voir des appareils être abandonnés.

Ainsi, Samsung ne propose plus de mises à jour pour le Galaxy A51 et la Galaxy Tab S6 5G. Le Galaxy A01 est également concerné, tout comme le Galaxy W20 5G.

Le Galaxy A51 était le plus populaire du groupe, ayant été lancé en 2020 et offrant une expérience globale assez solide pour un budget limité. La Galaxy Tab S6 5G, notamment, n’est qu’une variante d’une tablette un peu plus ancienne qui n’est plus mise à jour depuis un certain temps. Le Galaxy W20 5G est la version chinoise du Galaxy Z Fold 2, qui reçoit encore des mises à jour de sécurité dans le reste du monde.

D’autre part, Samsung a opéré à des changements pour d’autres modèles. Ainsi, les Galaxy A03 et Galaxy Tab A8 passent d’une mise à jour trimestrielle à une mise à jour biannuelle. C’est la dernière étape avant l’abandon complet.