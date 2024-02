Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en février 2024 (dont Resident Evil 3)

Microsoft partage la liste des jeux qui seront disponibles avec le Xbox Game Pass tout au long du mois de février. On retrouve sept titres cette fois-ci, dont Resident Evil 3.

Dès aujourd’hui

Anuchard (Cloud, Console et PC) : le royaume d’Anuchard est tombé. Des générations après l’effondrement, ses descendants survivants vous ont choisi pour devenir le Bellwielder de la cloche magique Audros. Allez-y, affrontez des monstres, résolvez des énigmes et redonnez à Anuchard sa gloire d’antan !

7 février

Train Sim World 4 (Cloud, Console et PC) : atteignez des vitesses élevées, parcourez les voies en toute liberté et faites preuve de créativité grâce à une multitude de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités. Concevez vos propres habillages, planifiez des scénarios et prenez des photos de cheminots avec le nouveau mode photo sur trois itinéraires détaillés au Royaume-Uni, en Autriche et aux États-Unis.

8 février

Madden NFL 24 (Console et PC) : jeu simulation sportive de football américain basé sur la National Football League (NFL).

13 février

Resident Evil 3 (Cloud, Console et PC) : Jill Valentine est l’une des dernières personnes de Raccoon City à avoir été témoin des atrocités commises par Umbrella. Pour l’arrêter, Umbrella libère son arme secrète ultime : Nemesis ! En incarnant Jill, vous devez naviguer dans les rues chaotiques et infestées de zombies de Raccoon City, reconstruites à l’aide du moteur RE de Capcom. Résolvez des énigmes, rencontrez d’autres créatures effroyables et tentez d’échapper à l’implacable Nemesis dans cette réimagination du classique de 1999.

14 février

A Little To The Left (Cloud, Console et PC) : un jeu de puzzle chaleureux où le désordre quotidien se transforme en arrangements agréables. Empilez des documents, triez des cartes postales et résolvez toutes sortes de puzzles sur plus de 100 niveaux. Mais attention à un chat enjoué qui pourrait bien s’arrêter pour vous voler votre dur labeur.

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console et PC) : un action RPG à scrolling horizontal axé sur l’exploration qui rassemble toutes les meilleures caractéristiques que vous avez appris à connaître et à aimer dans le genre metroidvania en un seul jeu riche en contenu.

15 février

PlateUp! (Cloud, Console et PC) : un jeu de cuisine classique avec une progression roguelite permanente. Cuisinez et servez vos plats, concevez et décorez vos restaurants, et développez votre royaume culinaire avec des déverrouillages, des capacités et des plats dans des agencements générés de manière procédurale. Relevez le défi en solo ou engagez jusqu’à 3 amis.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 février 2024