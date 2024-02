Jurassic World : le scénariste de Jurassic Park à la baguette pour le prochain film, et une date de sortie

Aurons nous droit ENFIN à une bonne histoire ? La franchise Jurassic World, qui souffre terriblement de la comparaison avec la trilogie de Spielberg, semble cette fois sur les bons rails. Il se murmure en effet du côté de Deadline que David Koepp , le scénariste de Jurassic Park, sera à la manoeuvre pour le prochain Jurassic World. Le choix du réalisateur David Leitch (Deadpool 2, John Wick, Atomic Blonde, Bullet Train) semble indiquer que ce nouveau volet devrait assurer le spectacle lors des scènes d’action. Une bonne histoire par dessus, et l’on retrouvera peut-être enfin toute la saveur des films populaires des années 80-90. Peut-être…

Il y aurait aussi du neuf concernant le casting, qui ne serait pas celui des précédents Jurassic World, ni celui des films Jurassic Park (il faut dire que ce casting là est désormais assez vieillissant). Deadline ne parle pas de reboot, ce qui semble aller dans le sens d’un arc narratif parallèle aux films précédents, de façon à ne pas trop « casser » le lore déjà en place (mais serait-ce un mal sur le fond ?). Steven Spielberg, Frank Marshall et Patrick Crowley d’Amblin Entertainment superviseront et produiront le film, tout comme David Leitch et Kelly McCormick (via 87North). A noter que David Leitch finalise actuellement The Fall Guy, avec en vedette Ryan Gosling. Le film devrait sortir en salles plus tard cette année.

Deadline croit enfin savoir que la sortie du film est prévue pour le 2 juillet 2025.