Cet implant cérébral détecte et neutralise les crises d’épilepsie et les TOCs

Amber Pearson, une femme de 34 ans originaire de l’Oregon, est devenue la patiente pionnière d’un traitement médical révolutionnaire consistant en un implant cérébral absolument unique en son genre. Cet implant, un appareil de stimulation cérébrale profonde, a pu traiter simultanément les crises d’épilepsie d’Amber ainsi que les symptômes de son trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Les améliorations notables de son état ont motivé la communauté scientifique à entreprendre des recherches plus larges sur l’application de cette technologie.

Amber Pearson

Le récit du parcours médical de Pearson a été décrit dans une étude de cas rapportée en octobre par l’Oregon Health & Science University (OHSU) dans la revue Neuron. Malgré une intervention chirurgicale en 2018 afin d’exciser les tissus cérébraux liés à ses convulsions, Pearson a continué à rencontrer des problèmes d’épilepsie. La patiente a donc fini par opter pour la neurostimulation réactive (RNS), une variante de stimulation cérébrale profonde dont le fonctionnement ressemble à un stimulateur cardiaque et qui permet de détecter et neutraliser une activité cérébrale anormale. Après des recherches personnelles, Pearson a proposé à l’équipe de l’OHSU une nouvelle application de l’appareil permettant de gérer également son TOC – une suggestion que son équipe médicale ainsi que des collaborateurs de l’UCLA et de l’Université de Stanford et de l’Université de Pennsylvanie ont concrétisé en personnalisant l’appareil afin que le RNS réagisse aussi bien aux activités cérébrales liées aux TOC que celles relatives aux crises d’épilepsie.

L’opération a été un succès : le neuro stimulateur implanté dans le cerveau d’Amber Pearson a considérablement atténué les symptômes de son TOC et de ses crises d’épilepsie. L’équipe de l’OHSU travaille désormais sur la façon d’étendre les fonctionnalités de l’implant neurostimulateur afin de traiter d’autres troubles obsessionnels compulsifs.