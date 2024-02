Découverte d’un jeune système planétaire avec 6 exoplanètes

Des astronomes ont découvert récemment un système planétaire exceptionnellement jeune, comprenant six exoplanètes confirmées (+ une potentielle) qui orbitent autour de l’étoile TOI-1136 située à environ 270 années-lumière de la Terre. Ce système rare offre un aperçu précieux sur la formation et l’évolution des planètes autour d’une étoile jeune (700 millions d’années à peine). Les données recueillies par le satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA (lancé en avril 2018), se sont avérées cruciales dans le cadre de cette découverte, et une fois de plus, le satellite d’observation a permis d’enrichir notre connaissance des systèmes planétaires situés dans la galaxie.

Le système TOI-1136 est particulièrement intéressant en raison de ses similitudes avec notre système solaire, bien qu’il présente plusieurs différences notables. Les exoplanètes de type « sous-Neptune » qui le composent ont des orbites rapides et sont très jeunes comparativement aux planètes de notre système solaire (700 millions d’années tout au plus, contre 4,5 milliards d’années pour notre système solaire). L’intense activité magnétique de l’étoile TOI-1136, marquée par de nombreuses taches solaires et éruptions, intéresse aussi fortement les scientifiques. Les chercheurs envisagent désormais d’utiliser le télescope James Webb afin d’étudier plus en détail la composition atmosphérique de ces exoplanètes, ouvrant la voie à de futures découvertes passionnantes sur ce système.