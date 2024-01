X va (enfin) embaucher une armada de modérateurs

Elon Musk est pour une liberté d’expression (presque) sans entraves, mais il y a sans doute des limites à tout : Bloomberg rapporte en effet que Joe Benarroch, le responsables des opérations commerciales du réseau social, a annoncé l’ouverture prochaine de nouveaux bureaux à Austin (Texas), bureaux qui accueilleront une grosse équipe de modérateurs de contenus. Une centaine d’emplois composeront donc le “Trust and Safety center of excellence” (trad : Centre d’excellence Confiance et Sécurité) dont l’objectif principal sera de modérer certains types de contenus, et principalement ceux relatifs à l’exploitation sexuelle des enfants. « X n’a pas de secteur d’activité axé sur les enfants » a ainsi déclaré Benarroch, mais il est important que nous fassions ces investissements pour continuer à empêcher les délinquants d’utiliser notre plateforme pour toute distribution ou interaction avec du contenu CSE (contenu d’exploitation sexuelle infantile) ».

L’exploitation sexuelle des enfants ne sera pas le seul contenu modéré par l’équipe d’Austin, qui sera aussi chargée d’éliminer de la plateforme les messages de haine ainsi que les messages violents. Autant dire qu’il y aura du travail…

Cette annonce fait suite aux nombreuses critiques reçues par X concernant justement la gestion (ou plutôt la non-gestion) des contenus litigieux voire illégaux. L’Europe a déjà menacé de bloquer X si le réseau social ne se conformait pas à la législation en vigueur dans l’Union tandis qu’aux Etats-Unis, , Linda Yaccarino, la CEO de X, doit témoigner devant le Congrès ce mercredi 31 janvier afin de détailler les mesures qui seront prises afin de « rendre X inhospitalier pour les acteurs qui chercher à exploiter des mineurs ». On se souvient aussi qu’après sa prise de pouvoir de X, Elon Musk avait licencier une grosse partie de l’équipe de modération déjà en place. Le “Trust and Safety center of excellence” semble indiquer que les dirigeants de X ont peut-être pris conscience qu’une modération efficace était nécessaire, sachant que l’absence ou la lenteur de cette modération est à l’origine de plusieurs « affaires » qui ont déjà fait fuir de nombreux annonceurs.