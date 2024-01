X (Twitter) bloque les recherches sur Taylor Swift après des deepfakes pornos réalisés par IA

Le réseau social X (ex-Twitter) ne permet plus de faire des recherches sur Taylor Swift à la suite de nombreuses images pornographiques de la chanteuse qui ont été créées par IA et relayées sur la plateforme. Il est question de deepfakes. Une publicisation avait notamment atteint les 45 millions de vues.

Depuis ce week-end, le simple fait de rechercher Taylor Swift sur X affiche une erreur : « Une erreur s’est produite. Essayez de recharger la page », peut-on lire. Il en va de même avec une recherche comprenant les termes « Taylor Swift IA » ou « Taylor Swift AI ».

Ce sont les utilisateurs et notamment les fans de Taylor Swift (qui se font appeler les Swifties) qui ont d’abord remarqué le blocage des recherches. X en a ensuite confirmé l’information. « Il s’agit d’une mesure temporaire, prise avec une grande prudence, car nous accordons la priorité à la sécurité dans ce domaine », a indiqué le groupe au Wall Street Journal. Le compte de X dédié à la sécurité a également réagi :

La publication d’images de nudité non consensuelle est strictement interdite sur X et nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard de ce type de contenu. Nos équipes s’emploient activement à supprimer toutes les images identifiées et à prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre des comptes responsables de leur publication. Nous suivons de près la situation afin de nous assurer que toute nouvelle violation est immédiatement traitée et que le contenu est supprimé. Nous nous engageons à maintenir un environnement sûr et respectueux pour tous les utilisateurs.