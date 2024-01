OpenAI met à jour ChatGPT Turbo pour éviter les baisses de régime de son IA

Disponible via un abonnement payant, ChatGPT-4 Turbo n’est pourtant pas à l’abri de petites pannes de moteur. En d’autres termes, le chatbot commence à traiter une tâche… et s’interrompe d’un seul coup avec un joli message d’erreur, le tout sans aucune explication pour se justifier. Ces coups de mou se rencontrant principalement avec les tâches « complexes » (plusieurs demandes/prompts intriqués), c’est forcément la soupe à la grimace du côté des utilisateurs qui ont tendance à pousser l’IA dans ses retranchements. Conscient de ce soucis récurrent, OpenAI vient enfin de publier une mise à jour pour ChatGPT-4 : « Aujourd’hui, nous publions un modèle d’aperçu GPT-4 Turbo mis à jour, gpt-4-0125-preview. Ce modèle accomplit des tâches telles que la génération de code de manière plus approfondie que le modèle d’aperçu précédent et est destiné à réduire les cas de « paresse » où le modèle ne termine pas une tâche », écrit OpenAI sur sa page de blog.Il était sans doute temps qu’OpenAI réagisse : de nombreux utilisateurs rapportent en effet que depuis plusieurs semaines, Chat GPT-4 se montre de moins en moins performant pour la production de code. En d’autres termes, l’IA devenait plus « bête ».

OpenAI annonce aussi une mise à jour de ChatGPT-3,5 Turbo (gpt-3.5-turbo-0125), qui offrira « diverses améliorations, notamment une plus grande précision dans la réponse dans les formats demandés et un correctif pour un bug qui a provoqué un problème d’encodage de texte pour les appels de fonctions dans une langue autre que l’anglais. » A noter aussi que le coût de GPT-3.5 Turbo via l’API d’OpenAI diminuera pour la troisième fois depuis le début de l’année ! Une bonne nouvelle pour les développeurs…