Dune, le film de David Lynch, retourne dans les salles… aux Etats-Unis

La deuxième partie du Dune de Denis Villeneuve se profile à l’horizon (sortie en salles le 1er mars), et avant elle, le public américain aura droit à un retour surprise du Dune de David Lynch sorti en salles en 1984, un film longtemps décrié et pourtant très loin d’être une purge. Boudé par la critique et le public, ce Dune à la fois étrange et très convenu sera de nouveau visible dans les salles de ciné américaines grâce à Fathom Events, connu pour ses évènements limités sur les films « anciens », et à Universal, qui a donc accepté ce retour-hommage à durée limitée. La première adaptation en long métrage du chef d’oeuvre de Frank Herbert sera donc de retour en salles les 18 et 19 février prochains, respectivement à 16h et 19 h heure locale le dimanche 18, et à 19 h le Lundi 19.

Pour rappel, le film de Lynch proposait un casting impressionnant pour l’époque, avec Kyle MacLachlan (dans le rôle de Paul Atreides), Max Von Sydow, Linda Hunt, José Ferrer, Sting, Francesca Annis, Brad Dourif, Virginia Madsen, Sean Young, Dean Stockwell et Patrick Stewart. Le génial Carlo Rambaldi s’est chargé des quelques créatures visibles dans le film (dont bien sûr le monumental ver des sables). A noter que dans dans le cadre de cette sortie limitée en salles, Fathom Events présentera également une featurette vintage des coulisses détaillant la création des modèles de Dune, modèles supervisés à l’époque par Brian Smithies. Les noms des salles où le film sera projeté sont disponibles sur le site de Fathom Events.