PlayStation : Sony dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2023

Sony détaille la liste des jeux PS4 et PS5 qui ont été les plus téléchargés tout au long de l’année 2023 sur le PlayStation Store. Le classement est différent entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Chez nous, c’est le football qui a dominé.

Les jeux PlayStation les plus téléchargés

Voici les jeux PS5 les plus téléchargés en 2023 dans l’Union européenne :

EA SPORTS FC 24

Hogwarts Legacy

Call of Duty: Modern Warfare III

Grand Theft Auto V

Marvel’s Spider-Man 2

FIFA 23

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

STAR WARS Jedi: Survivor

Assassin’s Creed Mirage

Call of Duty: Modern Warfare II

Cyberpunk 2077

F1 23

Resident Evil 4

FINAL FANTASY XVI

NBA 2K24

NBA 2K23

Dead Island 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Need For Speed Unbound

Pour les États-Unis et le Canada, le haut du classement comprend Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare III, Marvel’s Spider-Man 2, Madden NFL 24 et NBA 2K24.

Pour ce qui est des jeux PS4 les plus téléchargés, le classement européen regroupe :

EA SPORTS FC 24

Minecraft

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V

FIFA 23

The Forest

The Last of Us Part II

Hogwarts Legacy

A Way Out

Gang Beasts

UFC 4

NBA 2K23

Need for Speed Heat

Call of Duty: Modern Warfare III

The Last of Us Remastered

Call of Duty: Modern Warfare II

theHunter: Call of the Wild

The Crew 2

STAR WARS Battlefront II

TEKKEN 7

En Amérique du Nord, les jeux qui ont dominé sont Call of Duty: Modern Warfare III, Hogwarts Legacy, MLB The Show 23, Madden NFL 24 et NBA 2K24.

Sony dévoile par ailleurs les jeux les plus téléchargés avec le PS VR2. En Europe, il y a :

Pavlov

Kayak VR: Mirage

Beat Saber

The Dark Pictures: Switchback VR

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Job Simulator

Horizon Call of the Mountain

Moss: Book II

Swordsman VR

Aux États-Unis et au Canada, Pavlov, Beat Saber et Kayak VR: Mirage ont dominé.

En ce qui concerne les jeux gratuits (free-to-play), le top 3 est identique aux États-Unis/Canada et en Europe : Fortnite, Roblox et Call of Duty: Warzone.