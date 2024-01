Des nanodrones sont parvenus à cibler et éliminer des cellules cancéreuses

Il est convenu de le dire à chaque fois que l’on trouve un nouveau « moyen » de détruire le « crabe » : les chercheurs sud-coréens de l’Institut National des Sciences et Technologies d’Ulsan (UNIST) viennent peut-être de réaliser l’une des révolutions technologiques du siècle en cours. Ces derniers ont en effet conçu et fabriqué des nanodrones capables de cibler et surtout d’éliminer les cellules cancéreuses tout en boostant le système immunitaire. Trop beau pour être vrai ? Les travaux de cette équipe seront pourtant publiés dès le mois prochain dans la revue Nanotoday (reste à voir s’ils auront été validés par des pairs d’ici là).

Dans le détail, les nanodrones parviennent a activer les cellules NK (Natural Killer) du système immunitaire grâce à des nanoparticules de cage de protéines AaLS. Une fois activées, les cellules NK se mettent en chasse des cellules cancéreuses et les détruisent sans pitié. Des expériences ont été menées in vitro, qui ont démontré l’efficacité des nanodrones pour le ciblage des différentes cellules cancéreuses et pour l’activation des cellules NK. Des tests sur des souris ont également montré un ralentissement significatif de la croissance tumorale, sans effets secondaires notables sur les animaux.

Le professeur Sebyung Kang, qui a dirigé cette étude, considère que cette approche double (ciblage et activation des NK) est tout bonnement révolutionnaire, et ouvre la voie à des traitements personnalisés contre diverses formes de cancer. Sachant que le cancer est la seconde cause de décès dans le monde, il serait souhaitable que cette déclaration ne soit pas juste une formule enthousiaste face à des résultats prometteurs…