Wi-Fi 7 : le point sur cette nouvelle norme

Après les avancées du Wi-Fi 6 et 6E, le Wi-Fi 7 entre en scène, offrant une expérience en ligne sans précédent. La Wi-Fi Alliance, dans son communiqué du 8 janvier 2024, a annoncé la certification de cette nouvelle norme qui promet des avancées majeures, notamment en termes de débit, d’efficacité et de fiabilité. Cette norme se démarque par un débit maximal de 46 Gbps, marquant ainsi une nette amélioration par rapport aux normes précédentes.

Technologie et performances du Wi-Fi 7

Les tests menés par Qualcomm en 2023 ont révélé les capacités impressionnantes du Wi-Fi 7. Utilisant de manière optimale le spectre de 6 GHz, il atteint des débits quasiment cinq fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6E et treize fois plus que le Wi-Fi 5. Le fonctionnement multiliens (MLO) est une innovation clé du Wi-Fi 7, permettant non seulement ces débits élevés mais également une latence extrêmement faible, même dans les environnements les plus chargés, tout en consommant moins. Ces avancées positionnent le Wi-Fi 7 comme la norme offrant l’« expérience en ligne ultime ».

La vision du Wi-Fi 7

Rahul Patel, de Qualcomm, souligne que le Wi-Fi 7 représente un bond en avant considérable, ouvrant la voie à un écosystème étendu de réseaux et d’appareils. :

« Ensemble, nous allons de l’avant, ouvrant la voie à un vaste écosystème de réseaux, d’appareils et de cas d’utilisation Wi-Fi 7 qui contribueront à redéfinir le monde dans lequel nous vivons, travaillons et nous connectons. »

Le Wi-Fi 7, baptisé IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), utilise non seulement la bande de 6 GHz mais aussi celles de 2,4 et 5 GHz. Il présente une bande passante remarquablement large de 320 MHz et intègre des technologies avancées comme le 4096-QAM et Multi-RU, en plus du Multi-Link. Alors que le Wi-Fi 6 répondait à l’augmentation du nombre d’appareils connectés, le Wi-Fi 7 vise à fournir des vitesses bien plus élevées, indispensables pour les technologies de réalité virtuelle et augmentée.

Impact et portée du Wi-Fi 7

La Wi-Fi Alliance prévoit un impact majeur sur le marché avec la mise en service de 233 millions d’appareils Wi-Fi 7 en 2024, et un total de 2,1 milliards d’ici 2028. Cette expansion massive survient alors qu’environ 30 % de la population mondiale reste hors ligne. Le Wi-Fi 7 pourrait donc jouer un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique et l’amélioration de l’accès à une connectivité rapide et fiable à travers le monde.